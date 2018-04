Empresários locais querem manter o Supersonics em Seattle

Na tentativa de evitar a saída dos Supersonics de Seattle, um grupo de investidores locais fez uma oferta para comprar a equipe, nesta sexta-feira, já que o atual dono, Clay Bennett, tem o interesse em levar a equipe para a cidade de Oklahoma. O grupo, liderado por Dennis H. Daugs, que é um empresário do setor privado de saúde, enviou uma nota para dizer a cidade necessita da permanência do clube. "Nós queremos recapturar o espírito e amor pelo basquete em Seattle e, para isso, temos que recolocar os Sonics e o Storm [time feminino, da WNBA] numa administração local." Bennett comprou a franquia por US$ 350 milhões (aproximadamente R$ 630 milhões) no ano passado, do presidente geral do Starbucks, Howard Schultz, que havia comprado o time, em 2001, pelo valor de US$ 200 milhões. O grupo de empresários da cidade de Seattle dizem que o time perdeu a identidade, já que o novo dono não tem vínculo algum com a cidade, que conta com grandes empresas, como a Boeing e Microsoft.