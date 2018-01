Enfim, Palmeiras ganha no basquete Jogando hoje em casa, o Palmeiras derrotou o Rio Pardo/Sadia, por 91 a 81 (42 a 40). Essa foi a primeira vitória do time no Paulista Masculino de Basquete, após três derrotas. O EC Pinheiros, que também vinha de derrota, venceu o Corinthians, vencendo por 87 a 82 (36 a 20). Outros resultados: Leitor/Casa Branca 59 x 62 Unimed/Franca; Tilibra/Copimax/Bauru 80 x 49 Tênis Clube de São José; Unisanta 98 x 104 COC/Ribeirão Preto; Valtra/UBC 77 x 67 Hebraica/Blue Life.