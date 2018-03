Enquanto tenta atrair LeBron para a franquia, 76ers bate o Cavaliers na NBA

O Philadelphia 76ers tenta abertamente atrair LeBron James para a próxima temporada, quando o astro estará livre de contrato, mas ao menos na rodada de quinta-feira da NBA, a equipe não deixou o jogador nada feliz. O time da Pensilvânia visitou o Cleveland Cavaliers e venceu por 108 a 97.

Com o resultado, o 76ers se reabilitou de duas derrotas consecutivas e chegou ao 33.º triunfo na temporada, subindo para sexta colocação no Leste, dentro da zona de playoffs. Já o Cleveland Cavaliers perdeu pela 25.ª vez e é o terceiro colocado da mesma conferência.

No início desta semana, outdoors em uma avenida na Filadélfia apareceram pedindo a ida de LeBron para o 76ers ao fim de seu contrato com o Cavaliers, após esta temporada. Até Joel Embiid entrou na brincadeira e publicou uma foto ao lado do astro, na qual escreveu: "Confia no processo?". Vale lembrar que o próprio pivô se apelidou de "O Processo".

LeBron garantiu não ter visto as homenagens, mas se disse lisonjeado. "Ele é um cara inteligente, sabe o que está acontecendo. O outdoor na pista foi incrível", opinou o armador do 76ers, Ben Simmons.

Se cogitava ir para o time da Filadélfia, LeBron ganhou mais motivos para pensar. O próprio Simmons foi um dos destaques da vitória, com 18 pontos, nove rebotes e oito assistências, auxiliado pelos 22 pontos de J.J. Redick e os 17 pontos e 14 rebotes de Embiid. LeBron, mais uma vez, foi o destaque do Cavaliers, com 30 pontos, nove rebotes e oito assistências.

Em duelo direto na Conferência Oeste, o Portland Trail Blazers derrotou o Minnesota Timberwolves e se aproximou do próprio adversário na tabela. O time do Oregon fez 108 a 99, em casa, e chegou à 36.ª vitória na temporada, em quarto, duas atrás do Timberwolves, que é o terceiro.

O confronto foi bastante equilibrado até o último período, quando o Blazers deslanchou, comandado mais uma vez por Damian Lillard, autor de 35 pontos. C.J. McCollum contribuiu com 19, enquanto Jusuf Nurkic marcou 16. Pelo Timberwolves, que mais uma vez sentiu a falta de Jimmy Butler, lesionado, destaque para os 34 pontos e 17 rebotes de Karl-Anthony Towns e os 21 pontos de Andrew Wiggins.

Ainda na quinta, o Los Angeles Lakers visitou o Miami Heat e atropelou por 131 a 113, chegando à 27.ª vitória, em 11.º do Oeste e longe da briga pelos playoffs. Pior para o time da Flórida, que perdeu pela 30.ª vez e é o oitavo do Leste, fechando a zona de classificação.

Recém-chegado ao Lakers, Isaiah Thomas teve sua melhor partida na temporada e foi o cestinha com 29 pontos, mesmo vindo do banco. Em alta, Julius Randle ainda contribuiu com 25. Pelo Heat, destaque para o veterano Dwyane Wade, que também saiu da reserva para marcar 25 pontos.

Na outra partida da noite, no confronto entre duas das piores equipes da liga, o Sacramento Kings derrotou o Brooklyn Nets por 116 a 111, na prorrogação, com 23 pontos de Bogdan Bogdanovic e 21 de De'Aaron Fox. Foi o 19.º triunfo do Kings, 12.º do Oeste, e a 43.ª derrota do Nets, 13.º do Leste.

