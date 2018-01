Equilíbrio marca basquete masculino Uma diferença de seis pontos separa o primeiro do décimo colocado, respectivamente Vasco e Leitor/Casa Branca, no Campeonato Nacional Masculino de Basquete. Os cinco primeiros times têm o mesmo número de pontos: 36 (Vasco, Botafogo, Marathon/Franca, Unit/Uberlândia e COC/Ribeirão). Faltando nove rodadas para o término da fase de classificação, e diante de tanto equilíbrio, todas as equipes sabem da importância de vencer os próximos jogos, principalmente em casa. Na sétima rodada do returno, com dois jogos nesta quinta-feira, Botafogo e Fluminense jogam em casa tentando somar mais uma vitória. O Botafogo, de Marcelinho, um dos destaque da competição, é favorito diante da Hebraica/Blue Life, às 18 horas, no seu ginásio. O Fluminense joga contra Casa Branca, no Ginásio Municipal, às 20 horas, é também é o favorito. "Eu sei que a responsabilidade da vitória é nossa", afirmou o técnico Alberto Bial, do Fluminense. "Mas o grupo está bem motivado com o desempenho conquistado até agora no primeiro Nacional que o clube disputa, entende o equilíbrio da competição e sabe que a derrota pode ser fatal."