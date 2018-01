Equilíbrio no Brasileiro de basquete O equilíbrio continua no Campeonato Brasileiro Masculino de Basquete. Encerrada a 22ª rodada, nesta sexta-feira à noite, quatro equipes têm 38 pontos e dividem a liderança da competição: Vasco, Botafogo, Marathon Franca e Coc Ribeirão Preto. O Vasco, que venceu o Uberlândia por 82 a 76 no ginásio do adversário, leva vantagem no critério de desempate, a divisão de pontos pró pelos contra. O time de Franca também venceu fora de casa, batendo o Universo Ajax por 104 a 96. Já o Coc Ribeirão jogou em casa e derrotou o Sogipa por 121 a 66. O Botafogo havia conseguido a pontuação na quinta-feira, quando venceu o Hebraica por 81 a 63. Outros resultados. Bauru 101 x 83 Londrina, Flamengo 120 x 122 Unisanta, Mogi 82 x 80 Ipiranga e Fluminense 114 x 83 Casa Branca. A competição prossegue no domingo com mais oito partidas.