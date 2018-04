Equipe de Anderson Varejão é massacrada pelo Sacramento Kings

SACRAMENTO - O Cleveland Cavaliers foi massacrado na rodada de domingo da NBA. Fora de casa, a equipe do brasileiro Anderson Varejão acabou sendo facilmente batida pelo Sacramento Kings, que a derrotou por 124 a 80, com destaque para a boa atuação de Isaiah Thomas, cestinha do duelo com 26 pontos.

O triunfo foi o terceiro consecutivo do Kings, que anotou 16 pontos consecutivos no terceiro período, tinha uma vantagem de 28 no começo do último quarto e ainda a ampliou para conseguir a sua vitória mais folgada na temporada 2013/2014. O Kings, inclusive, venceu o segundo tempo pelo placar de 65 a 30.

Apesar do massacre, Varejão não teve atuação ruim pelo Cavaliers, tanto que somou dez pontos, sete rebotes e seis assistências nos 25 minutos em que permaneceu em quadra. Já C.J. Miles anotou 14 pontos para o time de Cleveland, apenas em 11º lugar na Conferência Leste da NBA, agora com 13 vitórias e 24 derrotas.

Além de Thomas, Rudy Gay, com 20 pontos, e DeMarcus Cousins, com 16 pontos e 11 rebotes, também se destacaram pelo Kings, que conquistou o seu 13º triunfo em 35 partidas e está na vice-lanterna da Conferência Oeste.

Também pela rodada de domingo da NBA, o San Antonio Spurs bateu o Minnesota Timberwolves por 104 a 86, em casa, e conquistou a sua quarta vitória consecutiva. Kawhi Leonard anotou 17 pontos, sendo 13 no segundo tempo, e o francês Tony Parker somou 14 pontos e 10 assistências pelo Spurs, líder da Conferência Oeste da NBA, com 29 vitórias e oito derrotas.

O montenegrino Nikola Pekovic liderou o Timberwolves ao marcar 22 pontos, sendo o cestinha da partida. Agora com 18 vitórias em 37 jogos, a equipe está apenas na décima colocação na Conferência Oeste da NBA.

Já o Memphis Grizzlies bateu o Atlanta Hawks por 108 a 101, em casa, com 21 pontos e 13 assistências de Mike Conley. O Grizzlies ocupa o 11º lugar no Oeste, enquanto o Hawks é o terceiro colocado na Conferência Leste.

Confira os jogos da rodada desta segunda-feira da NBA:

Toronto Raptors x Milwaukee Bucks

Boston Celtics x Houston Rockets

New York Knicks x Phoenix Suns

Chicago Bulls x Washington Wizards

New Orleans Pelicans x San Antonio Spurs

Dallas Mavericks x Orlando Magic

Utah Jazz x Denver Nuggets