Equipes da Conferência Oeste brilham na rodada da NBA Nada parece mudar na caminhada triunfal das equipes da Conferência Oeste da NBA, com o Phoenix Suns, do brasileiro Leandrinho, conquistando sua 13.ª vitória consecutiva, o Dallas Mavericks se vingando dos atuais campeões da liga e o San Antonio Spurs se consolidando como uma equipe vencedora. Jogando em casa, Phoenix Suns atropelou o Minnesota Timberwolves por 131 a 102, com mais uma atuação de destaque do armador Leandrinho, que marcou 20 pontos na partida. O cestinha do Phoenix foi o pivô Amaré Stoudemire, com 25 pontos, enquanto o ala Shawn Marion marcou outros 17 e conseguiu 20 rebotes. Com a vitória os Suns seguem liderando a Divisão Pacífico com marca de 31-8, que é também a segunda melhor da liga. Após sete meses de com a final entalada na garganta, o Dallas Mavericks, dono da melhor campanha da temporada, chegou ao American Airlines Arena e conseguiu se vingar do Miami Heat pela derrota sofrida na decisão do ano passado, ao vencer por 99 a 93. O grande destaque da partida foi o ala-armador Jerry Stackhouse, com 23 pontos, sendo 16 no último quarto da partida. Sem a presença de Shaquille O´Neal, que decidiu não jogar pela primeira vez desde que lesionou o joelho esquerdo em 12 de novembro, nem do treinador Pat Riley, operado no quadril e no joelho direito, o Miami Heat não teve forças para superar a solidez do Mavericks. Mais uma vez, o ala-armador Dwyane Wade, apesar de ter machucado o tornozelo esquerdo no primeiro quarto, saiu de quadra com para aportar 31 pontos, seis rebotes e seis assistências, e se tornou o destaque de sua equipe. Outro time protagonista na Conferência Oeste, o San Antonio Spurs venceu, fora de casa, o Philadelphia Sixers por 99 a 85,com destaque para o reserva Brent Barry, que marcou 23 pontos. Com a vitória, o San Antonio atingiu a marca de 29 vitórias e 13 derrotas, para continuar no segundo lugar da Divisão Sudoeste. O ala Andre Iguodala, com 20 pontos, foi o melhor em quadra pelo Philadelphia, que agora tem 11 vitórias e 30 derrotas na temporada. Já o Portland Trail Blazers derrotou o Milwaukee Bucks por 99 a 95, em partida na qual se destacou o ala-armador novato Brandon Roy, com 28 pontos, enquanto o ala Zach Randolph marcou outros 19 e conseguiu 12 rebotes. Depois da partida da noite deste domingo, o Trail Blazers continua em quarto na Divisão Noroeste, com 17 vitórias e 25 derrotas, enquanto Milwaukee deixa sua marca em 17-23 e continua no último lugar da Divisão Central.