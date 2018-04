Equipes de Vitor Faverani, Anderson Varejão e Nenê perdem em na NBA

WASHINGTON - A rodada de domingo da NBA foi de derrota para os três jogadores brasileiros que entraram em quadra. Vitor Faverani, Anderson Varejão e Nenê Hilário não conseguiram impedir as derrotas de Boston Celtics, Cleveland Cavaliers e Washington Wizards, respectivamente.

O Wizards foi a vítima da nona vitória consecutiva do Golden State Warriors, que derrotou a equipe de Nenê por 112 a 96, em casa. Assim, a equipe alcançou a sua melhor sequência desde 1975 e está na quarta colocação na Conferência Oeste. Klay Thompson foi o cestinha da partida com 26 pontos, David Lee somou 21 pontos e 11 rebotes, Andrew Bogut terminou o duelo com 15 pontos e 11 rebotes, enquanto Stephen Curry marcou 14 pontos e distribuiu dez assistências pelo Warriors.

Nenê, que atuou por 25 minutos, terminou a partida com 14 pontos, quatro rebotes e quatro assistências pelo Wizards. Já John Wall marcou 14 pontos e deu dez assistências na terceira derrota consecutiva da equipe de Washington, a quinta colocada na Conferência Leste.

Fora de casa, o Celtics perdeu para o Oklahoma City Thunder por 119 a 96, com apenas um rebote de Faverani, que permaneceu em quadra por apenas seis minutos. Jeff Green e Avery Bradley anotaram 19 pontos para a equipe de Boston, nona colocada na Conferência Leste, na sua quarta derrota consecutiva e na sétima nos últimos oito compromissos.

Reggie Jackson brilhou pelo Thunder com 27 pontos - a maior marca da sua carreira -, Kevin Durant somou 21 pontos e sete rebotes, enquanto Serge Ibaka terminou a partida com 17 pontos e 11 rebotes. Esta vitória foi a quarta nos seis jogos que o Thunder disputou após a lesão de Russel Westbrook e manteve a equipe na liderança da Conferência Oeste.

O Cavaliers perdeu, em casa, para o Indiana Pacers por 82 a 78, mesmo com os 13 rebotes, sete pontos e uma assistência de Anderson Varejão na partida. C.J. Miles foi o cestinha da partida com 21 pontos e Tristan Thompson marcou 13 pontos e obteve dez rebotes para o time de Cleveland, antepenúltimo colocado na Conferência Leste, liderada exatamente pelo Pacers, que tem a melhor campanha da temporada 2013/2014 da NBA com 27 vitórias e seis derrotas.

A equipe de Indianápolis levou um susto no último período, pois chegou a ter uma vantagem de 16 pontos e permitiu a reação do Cavaliers, mas acabou vencendo. Paul George foi o destaque do Pacers na partida ao marcar 16 pontos.

Também pela rodada de domingo, o Miami Heat, vice-líder da Conferência Leste da NBA, venceu, em casa, o Toronto Raptors por 102 a 97 com 30 pontos de LeBron James, cestinha da partida. DeMar DeRozan anotou 26 pontos pela equipe canadense, que vinha embalada por cinco vitórias seguidas e ocupa a quarta colocação no Leste.

Confira os resultados da rodada de domingo da NBA:

Detroit Pistons 84 x 112 Memphis Grizzlies

Cleveland Cavaliers 78 x 82 Indiana Pacers

Miami Heat 102 x 97 Toronto Raptors

Washington Wizards 96 x 112 Golden State Warriors

Oklahoma City Thunder 119 x 96 Boston Celtics

Dallas Mavericks 80 x 92 New York Knicks

Los Angeles Lakers 115 x 137 Denver Nuggets

Confira os jogos da rodada desta segunda-feira da NBA:

Philadelphia 76ers x Minnesota Timberwolves

Brooklyn Nets x Atlanta Hawks

Los Angeles Clippers x Orlando Magic