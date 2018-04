Espanha arrasa e conquista inédito Europeu de Basquete

Darko Vojinovic/AP

Jogadores da seleção espanhola posam para a foto de campeão do Europeu de basquete, na Polônia

KATOWICE, Polônia - A Espanha conquistou neste domingo, em Katowice, na Polônia, pela primeira vez o título do Campeonato Europeu de basquete ao vencer a Sérvia por 85 a 63 na final. O país já havia disputado seis decisões da competição, mas amargou uma série de vice-campeonatos, como o de 2007, quando caiu em casa diante da Rússia.

No duelo deste domingo, a Espanha dominou do início ao fim e fechou o primeiro quarto vencendo por 15 pontos de diferença, exibindo muita força no setor defensivo. Em seguida, os espanhóis fecharam o segundo período com 23 pontos de vantagem. Depois disso, jamais os sérvios conseguiram ameaçar o domínio do adversário.

Pau Gasol, pivô dos Los Angeles Lakers, marcou 18 pontos e pegou 11 rebotes para liderar a Espanha na final. Tripkovic e Velickovic, com 15 pontos cada um, foram os destaques sérvios. Também neste domingo, antes da decisão, a Grécia conquistou a medalha de bronze do Europeu ao vencer a Eslovênia por apenas um ponto: 57 a 56.

CLASSIFICADOS AO MUNDIAL

Terminado o Europeu de Basquete, os seus seis primeiros colocados garantiram vaga no Campeonato Mundial da Turquia, no próximo ano. Foram eles: Espanha, Sérvia, Grécia, Eslovênia, França e Croácia.

A Rússia, campeã europeia de 2007, terá que receber um dos quatro convites disponíveis para estar na Turquia. Em 13 de dezembro, a Federação Internacional de Basquete (Fiba) irá anunciar os convidados.

O Mundial já tem 20 equipes participantes confirmadas. Além dos seis europeus já garantidos com o desempenho do torneio continental, a Turquia, por sediar a competição, e os Estados Unidos, por serem campeões olímpicos, têm vagas confirmadas.

Nas Américas, o Brasil assegurou o seu lugar na competição com o título da Copa América. Argentina, Canadá e Porto Rico, que foram às semifinais da torneio, também se classificaram ao Mundial.

Já Angola, Costa do Marfim e Tunísia representarão o continente africano, enquanto Irã, China e Jordânia são os países asiáticos do Mundial. A Oceania terá Nova Zelândia e Austrália como representantes.