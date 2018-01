Espanha bate Alemanha e se classifica às oitavas no Japão A seleção da Espanha de basquete masculino derrotou, nesta segunda-feira, a Alemanha por 92 a 71, em Tóquio, e garantiu antecipadamente a classificação para as oitavas-de-final do Mundial, que está sendo disputado no Japão. O espanhol José Manuel Calderón foi o cestinha do jogo ao marcar 20 pontos. O pivô Pau Gasol, que joga na NBA, anotou 16. No lado alemão, a fraca atuação do ala Dirk Nowitzki, estrela do Dallas Mavericks, contribuiu para a derrota - fez apenas 14 pontos. Com três vitórias em três jogos, os espanhóis se classificaram no Grupo B junto com a surpreendente Angola, que também já tem três triunfos na competição. Na próxima rodada, na quarta-feira, a Espanha terá pela frente justamente os africanos no jogo que definirá o líder da chave. A Alemanha, com duas vitórias e uma derrota, tentará a classificação contra o Panamá. Nesta segunda, a seleção da América Central se deu mal contra o Japão e perdeu a terceira seguida no Mundial. Com 18 pontos de Kei Igarashi, os donos da casa venceram por 78 a 61 e conseguiram a primeira vitória no torneio. Ruben Douglas foi o destaque dos panamenhos com 16 pontos. Pelo Grupo A, em que a Argentina já se classificou com três vitórias até agora, a França deu um passo enorme para garantir a vaga ao derrotar a Nigéria por 64 a 53, em Sendai. Com o retrospecto de duas vitórias e uma derrota, os franceses jogam agora contra o Líbano. Mickael Gelabale foi o destaque da partida com 14 pontos. Os nigerianos, que surpreenderam a atual campeã Sérvia e Montenegro na estréia, encaram os argentinos na próxima rodada.