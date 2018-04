Espanha bate França e garante vaga no Mundial de basquete

A Espanha venceu a França por 86 a 66, pelas quartas de final do Campeonato Europeu masculino de basquete, disputado na Polônia, e garantiu uma das seis vagas do continente para o Mundial da Turquia.

Com a vitória, a Espanha se junta à Sérvia, outra semifinalista, e à Turquia, anfitriã, como as seleções europeias já garantidas no Mundial.

O destaque da vitória espanhola foi o ala/pivô Pau Gasol, com 28 pontos e nove rebotes. Pela França, o cestinha foi o pivô Ronny Turiaf, com 12.

Na semifinal, prevista para sábado, a Espanha enfrentará o vencedor do confronto entre Turquia e Grécia, que acontece nesta sexta-feira.