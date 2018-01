Espanha bate Nova Zelândia e Itália supera Yao Ming Outra seleção considerada favorita ao título do Campeonato Mundial de basquete que estreou bem foi a Espanha, que ganhou da Nova Zelândia por 86 a 70, na madrugada deste sábado. O triunfo espanhol teve atuação decisiva de três jogadores: Gasol, Garbajosa e Navarro, todos com 16 pontos. Pela Nova Zelândia, o melhor foi Penney, também com 16 pontos. Em Sapporo, a Itália, vice-campeã olímpica, também começou com o pé direito: bateu a China por 84 a 69, apesar dos 30 pontos do gigante chinês Yao Ming, cestinha da partida.