Espanha e Polônia perdem no Europeu de basquete masculino

LODZ - As seleções de Espanha e Polônia perderam neste sábado suas partidas pela primeira rodada Grupo F da segunda fase do Campeonato Europeu de basquete, disputado em território polonês, e veem seu avanço na competição ficar cada vez mais difícil.

A Espanha foi derrotada pela Turquia, líder do grupo, por 63 a 60, enquanto os poloneses caíram diante da Sérvia, terceira colocada, por 77 a 72.

Agora, Polônia e Espanha devem travar uma disputa pelo quarto lugar, já que os quatro primeiros de cada grupo se classificarão para as quartas de final do Europeu, marcadas para os próximos dias 17 e 18 na cidade polonesa de Katowice.

No outro jogo do Grupo F, a Lituânia tomou uma surra da Eslovênia por 81 a 58 e está praticamente eliminada. Os eslovenos, por sua vez, continuam demonstrando que são sérios aspirantes a lutar por medalhas.

O Campeonato Europeu de basquete masculino termina no próximo dia 20. As seis melhores seleções se classificam para o Mundial da Turquia, no ano que vem. O Brasil, que conquistou a Copa América, já garantiu vaga na competição.