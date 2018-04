Espanha e Sérvia vão fazer final do Europeu de Basquete

A Espanha venceu a Grécia por 82 a 64 neste sábado e avançou à final do Campeonato Europeu de Basquete. Na decisão, os atuais campeões mundiais vão buscar o primeiro título continental da história em confronto contra a Sérvia.

No triunfo espanhol, Pau Gasol foi o principal destaque ao anotar 18 pontos e conseguir seis rebotes. Rudy Fernandez também teve boa atuação, com 14 pontos. Além disso, contou com uma forte marcação individual, que atrapalhou a atuação dos principais atletas gregos, como Vasileios Spanoulis.

Já a Sérvia precisou da prorrogação para derrotar a Eslovênia por 96 a 92. Milos Teodosic teve atuação brilhante, com 32 pontos, sendo 24 deles no último quarto e na prorrogação. Erazem foi o principal destaque da Eslovênia, com 25 pontos e 10 rebotes.

Os semifinalistas já estavam classificados para o Mundial de Basquete, na Turquia. A França obteve a sua vaga ao derrotar a Turquia por 80 a 68. Tony Parker foi o destaque do triunfo, ao anotar 28 pontos. A Croácia também conquistou a sua classificação para o Mundial ao derrotar a Rússia por 76 a 69.