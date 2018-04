Espanha perde na segunda fase do Europeu de basquete

Em um jogo muito equilibrado, os turcos souberam controlar bem a partida para somar a quarta vitória no Europeu, mantendo o 100% de aproveitamento. O resultado deixou a Turquia na liderança do Grupo F, com seis pontos, já que um dos triunfos na primeira fase, sobre a Bulgária, foi descartado pela eliminação dos búlgaros. Já a Espanha é a quarta na chave, com quatro pontos.

Também pelo Grupo F, a Eslovênia venceu fácil a Lituânia, por 81 a 58, ficando na vice-liderança da chave, com cinco pontos. A Sérvia, que derrotou a Espanha na estreia, voltou a conseguir uma vitória importante, sobre a anfitriã Polônia. Os sérvios triunfaram por 77 a 72 e ocupam a terceira posição do grupo, também com cinco pontos. Os poloneses estão em quinto e os lituanos na lanterna.

Nesta segunda fase do Europeu de basquete, 12 seleções estão divididas em dois grupos. As quatro melhores de cada chave avançam às quartas de final. No Grupo E, estão Grécia, França, Croácia, a atual campeã Rússia, Alemanha e Macedônia - todos jogam neste domingo. A competição dá seis vagas para o Mundial de 2010, na Turquia, no qual o Brasil já está garantido.