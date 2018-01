Espanha vence Angola e garante a liderança no Grupo B A Espanha garantiu o primeiro lugar do Grupo B do Mundial de basquete ao vencer por 93 a 83 a combativa Angola, nesta quarta-feira, em Hiroshima. No próximo sábado, vai jogar as oitavas-de-final contra o quarto colocado do Grupo A. Ainda pela primeira fase, os espanhóis enfrentarão o Japão. Como nas três partidas anteriores, a Espanha enfrentou dificuldades, mas soube chegar à vitória. Com 16 minutos de jogo, já vencia por 39 a 20. Mas Angola estava bem em quadra, representando uma ameaça constante. Os angolanos reagiram e chegaram ao fim do terceiro quarto com o placar de 65 a 57. A diferença continuou diminuindo, chegando a quatro pontos faltando cinco minutos para o fim (74 a 70). Os espanhóis, porém, souberam impor sua categoria e venceram o duelo.