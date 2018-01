Espanha vence Argentina e decide o Mundial de Basquete A Espanha venceu a Argentina por 75 a 74, nesta quinta-feira, em Saitama, no Japão, e se classificou para a final do Mundial de Basquete. Vai enfrentar a Grécia, que derrotou os Estados Unidos por 101 a 95 na outra semifinal, e pode ter um problema: sua principal estrela, o ala-pivô Pau Gasol, torceu o tornozelo esquerdo nos minutos finais e pode desfalcar o time na decisão, às 7h30 de domingo (horário de Brasília). A partida foi muito equilibrada desde o início. A Espanha virou o segundo quarto com pequena vantagem, 40 a 38, e controlou o placar em toda a segunda metade da partida. Chegou a abrir cinco pontos, mas a Argentina descontou com cestas de três pontos de Emanuel Ginóbili e Pepe Sánchez. Gasol chegou a converter dois lances livres depois do entorse, mas não conseguiu permanecer em quadra. Saiu como cestinha da equipe, com 19 pontos, ao lado de Jorge Garbajosa. Com menos de 20 segundos para o fim e o jogo empatado em 74 a 74, a Espanha teve uma falta a seu favor, mas Calderón acertou apenas um lance livre. A Argentina teve a posse de bola, mas Ginóbili, cestinha do jogo com 21 pontos,não arremessou: preferiu tocar para Nocioni, que arriscou um chute de três pontos da zona morta, sem sucesso. Com a derrota, os argentinos disputam a medalha de bronze contra os Estados Unidos, neste sábado, às 19h30 (de Brasília). O fiasco de argentinos e norte-americanos vai dificultar a missão brasileira na disputa por uma vaga na Olimpíada de Pequim, em 2008, já que o continente americano terá duas vagas, mas nenhum pré-classificado. Se um dos dois conquistasse o título, garantiria o lugar na Olimpíada. Agora, chegam como favoritos para o pré-olímpico de 2007, na Venezuela.