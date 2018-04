Espanha vence e se reabilita no Europeu de basquete

A seleção masculina da Espanha, atual campeã mundial, conseguiu a reabilitação nesta segunda-feira pela segunda fase do Campeonato Europeu de basquete, disputado na Polônia. Depois de sofrer sua segunda derrota na competição no sábado, quando perdeu para a Turquia, os espanhóis contaram com a boa atuação do ala/pivô Pau Gasol para vencer a Lituânia por 84 a 70.

Além de ficar próxima da vaga nas quartas de final, com a terceira colocação do Grupo F, somando seis pontos, a Espanha ainda acabou por encerrar as chances de classificação da Lituânia. Com apenas uma vitória no torneio e precisando do resultado, os lituanos chegaram a abrir vantagem no início. Mas Gasol apareceu e liderou os espanhóis ao triunfo com 19 pontos e oito rebotes.

Também nesta segunda pelo Europeu de basquete, a Turquia se garantiu nas quartas com a vitória por 69 a 64 sobre a Sérvia, quarta colocada no Grupo F. Assim, os turcos mantiveram o 100% de aproveitamento no torneio. A Eslovênia teve mais facilidade e venceu a anfitriã Polônia por 76 a 60, ficando com a segunda posição da chave, com sete pontos, logo atrás da Turquia, que tem oito.

Nesta segunda fase da competição, 12 seleções estão divididas em dois grupos. As quatro melhores de cada chave avançam às quartas. O Europeu de basquete dá seis vagas para o Mundial de 2010, em Istambul, na Turquia, para o qual o Brasil já está classificado pelo título recente na Copa América.