Espanha vence e vai às quartas no Europeu de basquete

A seleção masculina da Espanha tinha um jogo crucial nesta quarta-feira para definir sua classificação às quartas de final do Campeonato Europeu de basquete, disputado na Polônia. Diante do time anfitrião, os atuais campeões mundiais precisavam vencer para evitar a definição da vaga nos critérios de desempate. Mesmo sob pressão, os espanhóis foram bem e derrotaram os poloneses por 90 a 68.

Para se garantir nas quartas, a Espanha teve uma atuação segura, dominando o jogo desde o início. No intervalo, já vencia por 42 a 26. Mais uma vez no torneio, o ala/pivô Pau Gasol foi um dos destaques do jogo. O jogador do Los Angeles Lakers, atual campeão da NBA, marcou 20 pontos e agarrou cinco rebotes. Mas o cestinha da partida foi o armador Juan Carlos Navarro, que anotou 23 pontos pelos espanhóis.

A vitória deixou a Espanha na quarta posição do Grupo F, pela segunda fase do Europeu, enquanto a Polônia acabou eliminada, assim como a Lituânia. O resultado credenciou os espanhóis para encarar nas quartas a França, líder do Grupo E e único time com 100% de aproveitamento na competição. O confronto acontece nesta quinta-feira, na cidade de Katowice, onde será disputada a próxima fase.

Ainda nesta quarta pelo Grupo F, a Eslovênia venceu a Turquia por 69 a 67 e terminou na liderança da chave. De quebra, ainda derrubou a invencibilidade do adversário no torneio. Além dos turcos, que já estavam classificados, o outro time a se garantir nas quartas foi a Sérvia, que derrotou a Lituânia por 89 a 79.

Com os jogos desta quarta, além da partida entre Espanha e França, também foram definidos os outros três confrontos da próxima fase. A Rússia, atual campeã do Europeu, encara a Sérvia, em jogo a ser disputado também nesta quinta. Na sexta, a Turquia enfrenta a Grécia, enquanto a Eslovênia pega a Croácia.

O Europeu dá seis vagas para o Mundial do ano que vem, em Istambul. A Turquia, como país-sede, já tem presença garantida. Desta forma, como os turnos disputarão as quartas na Polônia, apenas uma seleção europeia ficará de fora do Mundial. Mesmo assim, o time que terminar sem a classificação deve ganhar um convite da Fiba (Federação Internacional de Basquete), que tem quatro vagas para distribuir, a serem definidas no dia 13 de dezembro.