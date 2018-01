Espanha vence Lituânia e fica em 2.º no grupo do Brasil Com uma atuação brilhante da ala-pivô Amaya Valdemoro, a Espanha venceu a Lituânia por 75 a 55, na tarde desta segunda-feira, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, e assegurou a classificação para as quartas-de-final do Mundial Feminino de Basquete com a segunda colocação do Grupo E, o mesmo do Brasil, que acabou com o terceiro lugar depois de derrotar o Canadá por 82 a 41. A Lituânia, cuja participação no Mundial foi marcada por percalços, como a dificuldade de entrar no País por causa da falta de vacina contra febre amarela e a derrota por WO na estréia, diante da Austrália, conseguiu ainda ficar com a quarta posição no grupo. Valdemoro, considerada uma das principais atletas do Mundial, foi a cestinha, com 39 pontos - superou por muito a média de 16,6 pontos por jogo que tinha até antes da partida. Agora, com 20,3 pontos por partida, só está atrás da australiana Lauren Jackson nesse índice. A boa produção ofensiva foi auxiliada pelo aproveitamento de 100% nos lances livres - acertou as 10 tentativas. Além disso, destacou-se também como uma das principais reboteiras da partida, ao lado da Lucila Pascua, ambas com seis rebotes. (Atualizada às 19h53)