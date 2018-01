Espanhol mostra seu valor na NBA O destaque da rodada de quarta-feira da NBA, ainda pela pré-temporada, foi o ala/pivô espanhol Pau Gasol, do Memphis Grizzlies (antigo Vancouver), que começou pela primeira vez como titular em sua equipe. Gasol, de 2,14 m, ficou em quadra 27 minutos e anotou 12 pontos e dez rebotes - contra o Sacramento Kings, que venceu por 107 a 94. Nesta sexta-feira, os Grizzlies tentam sua reabilitação diante do Portland Trail Blazers, que jogará com o apoio da torcida. Os Kings vão a Seattle para enfrentar o time dos Supersonics. Gasol já tinha sido o destaque do draft da NBA em junho. Saiu do Barcelona para disputar a liga profissional norte-americana. O atleta foi eleito o terceiro melhor na seletiva, a melhor colocação já conseguida por um europeu em todos os tempos. "Eu me senti muito confiante na defesa e pude mostrar que o importante é contribuir em aspectos diferentes a cada partida", disse o jogador espanhol. "Apesar da derrota, acho que meu rendimento foi bom." Gasol também afirmou estar satisfeito e motivado por receber a confiança de seu treinador, Sydney Lowe. "A cada dia trabalho mais duro nos treinos. Faço tudo o que o técnico me diz e sempre tive a confiança de que a qualquer momento poderia receber a oportunidade de começar como titular." O Philadelphia 76?ers, atual vice-campeão da NBA, foi um adversário fácil para o San Antonio Spurs, que venceu por 81 a 65. Essa foi a sexta derrota dos Sixers em sete partidas. O time não conta com sua principal estrela, Allen Iverson, e outros destaques como Aaron Mckie e Eric Snow - que operou o polegar da mão esquerda e deve ficar parado por três meses. Os Spurs recebem o Houston Rockets nesta sexta-feira. O destaque da partida de quarta-feira foi o ala/pivô Tim Duncan, que marcou 20 pontos e pegou nove rebotes para os Spurs. Pelo time de Filadélfia, o melhor foi o armador Raja Bell, com 14 pontos. Também nessa rodada da pré-temporada, o Boston Celtics passou pelo Cleveland Cavaliers por 96 a 88 e o Denver Nuggets derrotou o Chicago Bulls por 89 a 75. Serão realizados mais cinco jogos neste sexta-feira. O New Jersey Nets vai a Detroit e joga contra os Pistons, o Minnesota Timberwolves recebe o Indiana Pacers, o Golden State Warriors joga em casa contra o Milwaukee Bucks, o Denver Nuggets vai até Chicago e enfrenta os Bulls e o Phoenix Suns enfrenta os Lakers em Los Angeles. A temporada da NBA começa na próxima terça-feira.