Esposa de golfista sofre concussão, mas recebe alta após choque com LeBron A vitória do Cleveland Cavaliers diante do Oklahoma City Thunder, na rodada de quinta-feira da NBA, dificilmente será esquecida pela torcedora Ellie Harvey. Esposa do golfista Jason Day, ela acompanhava a partida à beira da linha lateral da quadra quando acabou levando a pior em um duro choque com o astro LeBron James, que tentava impedir a saída da bola durante um lance.