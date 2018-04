Esposa de Jordan pede o divórcio A sra. Michael Jordan quer o divórcio. Na semana passada, ao entrar com uma petição no Tribunal de Waukegan, próximo a Chicago, Juanita Vanoy Jordan, de 42 anos, formalizou o desejo de encerrar o casamento de 12 anos com o astro do basquete norte-americano Michael Jeff Jordan, de 38 anos, alegando "diferenças irreconciliáveis". Juanita pediu a custódia permanente dos filhos - Jeffrey, de 13 anos, Marcus, de 11, e Jasmine, de 9 -, a residência de 2.250 metros quadrados em Highland Park, onde morava, e a metade do patrimônio do casal. Jordan, que ganhou mais de US$ 30 milhões em sua última temporada com os Bulls, é considerado um dos esportistas mais ricos do mundo. "O desejo de ambos é que a imprensa respeite a necessidade de privacidade nesse assunto", afirmou o advogado de Juanita, Don Schiller, depois que o Chicago Tribune tornou público o divórcio. Michael "Air" Jordan deixou o basquete em janeiro de 1999 - Juanita estava a seu lado no anúncio da aposentadoria - , depois de levar o Chicago Bulls a seis títulos da NBA. Alegou que queria passar mais tempo com a família. Mas voltou às quadras há cinco meses, agora pelo Washington Wizards.