Estados Unidos confirmam vaga na semifinal do Mundial Apesar do susto no começo da partida, os Estados Unidos derrotaram a Lituânia por 90 a 56, nesta quarta-feira, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, e passaram para a semifinal do Mundial Feminino de Basquete. A seleção norte-americana vai enfrentar agora a Rússia, que eliminou a Espanha - o jogo será nesta quinta, a partir das 19h45. Na partida desta quarta-feira, pelas quartas-de-final, a Lituânia chegou a comandar o placar no primeiro quarto, mas as norte-americanas logo assumiram o controle do jogo - a cestinha foi Candace Parker, com 18 pontos para os EUA. Assim, os Estados Unidos mantiveram a campanha 100% no Mundial, conseguindo sua 7ª vitória em 7 jogos disputados. Estados Unidos e Rússia já se enfrentaram na primeira fase deste campeonato, com vitória das norte-americanas por 90 a 80. As duas são as seleções que mais vezes conquistaram o Mundial: 7 títulos dos EUA e 6 das russas. Na outra semifinal do Mundial, também nesta quinta-feira, a partir das 15h15, o Brasil irá enfrentar a Austrália.