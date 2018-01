Estados Unidos somam a quinta vitória no Mundial Os Estados Unidos continuam invictos no Mundial Feminino de Basquete, disputado em São Paulo. Já classificada para as quartas-de-final, a seleção norte-americana conseguiu sua quinta vitória no campeonato, ao vencer a França por 76 a 41, neste domingo, em Barueri. Na liderança do Grupo F, os Estados Unidos tentam confirmar a primeira colocação nesta segunda-feira, quando enfrentam a República Checa, às 19h45, novamente em Barueri. Já a França joga um pouco mais cedo, às 17h30, no mesmo local, contra a China - as francesas precisam da vitória para ficar com a vaga. Em outro jogo disputado neste domingo, pelo Grupo E, a Espanha ganhou do Canadá por 85 a 57, no Ginásio do Ibirapuera. As espanholas ficaram bem perto da classificação para as quartas-de-final e jogam nesta segunda-feira com a Lituânia, às 13 horas, novamente no Ibirapuera. Já o Canadá, sem chances de conseguir uma vaga, é o adversário do Brasil na última rodada da segunda fase, nesta segunda-feira, a partir das 15h15, no Ibirapuera.