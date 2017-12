Estadual de basquete: jogos no interior O destaque do Estadual Masculino de Basquete, nesta quarta-feira, é no Interior. Jogam o líder Conti/Assis contra o Bandeirantes/Rio Claro (quarto colocado), às 18h, no ginásio municipal Jairo Santos, em Assis. Os times disputam a fase de classificação aos playoffs. No outro confronto, Americana, que está em 11.º, recebe a Sukest/Bauru (oitava). Ambos correm atrás da reabilitação na competição.