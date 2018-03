Estrangeiros batem EUA no jogo dos novatos do All-Star Weekend na NBA

A primeira noite do All-Star Weekend da NBA na temporada 2016/2017 terminou com um show dos estrangeiros no jogo dos novatos. Comandada pelo canadense Jamal Murray, do Denver Nuggets, a equipe de jogadores nascidos fora dos Estados Unidos derrotou o time de norte-americanos por 150 a 141 no Mercedes-Benz Superdome, em New Orleans, na última sexta-feira.

Pelo terceiro ano consecutivo, o jogo dos calouros exibiu o mesmo formato. Só disputaram o confronto jogadores que estivessem no primeiro ou segundo ano da liga. E na partida, os norte-americanos duelaram com os estrangeiros. Este foi o segundo evento do All-Star Weekend, seguindo o jogo das celebridades, que contou com a presença do brasileiro Oscar Schmidt.

No jogo dos novatos, no entanto, nenhum representante do País. Quem comandou a festa foi o armador Jamal Murray, que começou no banco e terminou como cestinha do confronto com 36 pontos, sendo 27 em bolas de três pontos. O canadense ainda distribuiu 11 assistências e foi eleito o MVP (jogador mais valioso) da partida.

Nascido em Bahamas, o calouro Buddy Hield contribuiu com 28 pontos para a vitória dos estrangeiros, levando ao delírio a torcida de New Orleans, já que atua pelo Pelicans. Outro destaque da equipe de fora dos Estados Unidos foi o letão Kristaps Porzingis, do New York Knicks, autor de 24 pontos e 10 rebotes.

Do lado norte-americano, o maior destaque também ficou por conta de um reserva: o pivô Frank Kaminsky, do Charlotte Hornets, autor de 33 pontos. Outro pivô que fez bonito em quadra foi Karl-Anthony Towns, do Minnesota Timberwolves. Ele marcou 24 pontos e pegou 11 rebotes.

O All-Star Weekend da NBA terá sequência neste sábado com mais três eventos. O primeiro será o desafio de habilidades, seguido pelo concurso de arremessos de três pontos. O ponto alto da noite será guardado para o final: o concurso de enterradas. No domingo, os melhores jogadores da Conferência Oeste enfrentam os da Leste no Jogo das Estrelas.