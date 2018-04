EUA anunciam pré-lista para Mundial e Olimpíada com Lebron, Durant e Curry

A Federação de Basquete dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira a lista de 35 jogadores convocados para os torneios internacionais que acontecerão entre 2018 e 2020. Entre os nomes, como não poderia deixar de ser, estão os dos astros LeBron James, Kevin Durant e Stephen Curry.

A lista de estrelas é extensa. Também estão presentes Russell Westbrook, James Harden, Kyrie Irving e Anthony Davis. Difícil será o técnico Gregg Popovich, atual comandante do San Antonio Spurs, escolher 12 nomes dessa pré-lista para a disputa do Mundial de 2019, que acontecerá na China, e os Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020.

Vale lembrar que nem todas as estrelas se colocam à disposição para defender a seleção norte-americana. Nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016, por exemplo, LeBron James e Stephen Curry pediram dispensa. Também ficaram de fora James Harden, Russell Westbrook, LaMarcus Aldridge, Anthony Davis, Chris Paul, Blake Griffin, John Wall, Kawhi Leonard e Bradley Beal.

A base dos jogadores convocados nesta sexta é a mesma da equipe que conquistou a medalha de ouro no Rio. Onze atletas campeões olímpicos foram chamados. A exceção é Carmelo Anthony, do Oklahoma City Thunder, que se despediu da seleção norte-americana após a conquista no Brasil.

As principais estrelas da NBA devem participar apenas dessas duas competições mais importantes. Os Estados Unidos têm chamado jogadores da G-League, a liga de desenvolvimento da NBA, para disputar as eliminatórias do Mundial. Na primeira fase, venceram os quatro jogos e garantiram classificação à fase seguinte.

Confira a lista completa de convocados:

Harrison Barnes (Dallas Mavericks)

Bradley Beal (Washington Wizards)

Devin Booker (Phoenix Suns)

Jimmy Butler (Minnesota Timberwolves)

Mike Conley Jr. (Memphis Grizzlies)

DeMarcus Cousins (New Orleans Pelicans)

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Anthony Davis (New Orleans Pelicans)

DeMar DeRozan (Toronto Raptors)

Andre Drummond (Detroit Pistons)

Kevin Durant (Golden State Warriors)

Paul George (Oklahoma City Thunder)

Eric Gordon (Houston Rockets)

Draymond Green (Golden State Warriors)

Blake Griffin (Detroit Pistons)

James Harden (Houston Rockets)

Tobias Harris (Los Angeles Clippers)

Gordon Hayward (Boston Celtics)

Kyrie Irving (Boston Celtics)

LeBron James (Cleveland Cavaliers)

DeAndre Jordan (Los Angeles Clippers)

Kawhi Leonard (San Antonio Spurs)

Damian Lillard (Portland Trail Blazers)

Kevin Love (Cleveland Cavaliers)

Kyle Lowry (Toronto Raptors)

CJ McCollum (Portland Trail Blazers)

Khris Middleton (Milwaukee Bucks)

Victor Oladipo (Indiana Pacers)

Chris Paul (Houston Rockets)

Isaiah Thomas (Los Angeles Lakers)

Klay Thompson (Golden State Warriors)

Myles Turner (Indiana Pacers)

Kemba Walker (Charlotte Hornets)

John Wall (Washington Wizards)

Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder)