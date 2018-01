EUA batem a Rússia e seguem invictos no Mundial feminino A seleção norte-americana garantiu os 100% de aproveitamento na primeira fase do Mundial de basquete feminino do Brasil ao vencer a Rússia por 90 a 80, nesta quinta-feira, no Ginásio Poliesportivo José Correa, em Barueri. O confronto colocou frente a frente as finalistas das duas últimas edições da competição. Com o resultado, os Estados Unidos, atuais bicampeões do torneio (Alemanha-1998 e China-2002), terminaram a fase classificatória na primeira colocação do Grupo C, com três vitórias. Na próxima fase, as norte-americanas e as russas - assim como o terceiro colocado da chave - pegam as três primeiras equipes do Grupo D, que devem ser República Checa, França e Cuba. A cestinha da partida foi a ala Tina Thompson, dos EUA, que marcou 19 pontos. Outras três atletas da equipe dirigida pela treinadora Anne Donovan passaram da casa dos 10 pontos: a ala Milton-Jones (14), a ala-armadora Diana Taurasi (11) e a ala-pivô Candace Parker (17). Pelo lado da Rússia, o destaque foi a pivô Maria Stepanova, com 16 pontos. Em outro jogo da rodada, a Lituânia também garantiu a classificação na próxima fase ao vencer o Senegal por 74 a 63, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, pelo Grupo B. O destaque da partida foi a ala lituana Egle Sulciute, que conseguiu um double-double (dois dígitos em dois fundamentos) ao marcar 20 pontos e capturar 10 rebotes. A pivô senegalesa Astou Ndiaye também conseguiu o feito com 20 pontos e 14 rebotes.