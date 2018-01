EUA batem Argentina e ganham Pré-Olímpico A seleção de basquete dos Estados Unidos confirmou o favoritismo e venceu na madrugada desta segunda-feira o Pré-Olímpico de Porto Rico. O ?Dream Team? derrotou a Argentina por 106 a 73 e ficou com a medalha de ouro. Porto Rico derrotou o Canadá por 79 a 66 e ficou com a última vaga para os Jogos Olímpicos de Atenas 2004. O Brasil decepcionou no torneio e ficou em penúltimo lugar.