EUA batem Austrália e enfrentam a Alemanha nas quartas Com boas atuações de Dwyane Wade, Lebron James, Joe Johnson e Carmelo Anthony, a seleção masculina de basquete dos Estados Unidos não encontrou dificuldades para derrotar a equipe da Austrália, por 113 a 73, pelas oitavas-de-final do Mundial do Japão. Os australianos deram trabalho à equipe dos Estados Unidos apenas no primeiro quarto, quando perderam por 27 a 23. Mas, os norte-americanos fizeram 32 a 6 no terceiro, eliminando qualquer possibilidade de reação australiana, que foi totalmente dominada pela forte defesa americana. Nas quartas-de-final, a seleção americana terá pela frente a Alemanha, que sofreu para derrotar, também na madrugada deste domingo, a equipe da Nigéria, por 78 a 77. O jogo entre Estados Unidos e Alemanha acontecerá na próxima quarta-feira. Os norte-americanos tentam voltar ao topo do basquete, já que tiveram atuações fracas nas últimas edições: sexto lugar em Indianápolis (2002) e terceiro em Atenas (2004).