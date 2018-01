EUA batem Cuba com facilidade e se mantêm 100% A seleção dos Estados Unidos conseguiu neste sábado mais uma vitória fácil no Mundial Feminino de Basquete, disputado em São Paulo. As norte-americanas venceram Cuba por 90 a 50, em Barueri. Foi a quarta vitória dos EUA, que estão isolados na liderança do Grupo F do Mundial, com oito pontos. A segunda colocada é a República Checa, que venceu a China também neste sábado. A terceira é a França, que surpreendeu a Rússia, quarta colocada. Neste domingo, pela segunda rodada da segunda fase do campeonato, os Estados Unidos vão enfrentar a França a partir das 14 horas. Já Cuba joga contra a China, às 16h15. As duas partidas serão disputados em Barueri.