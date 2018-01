EUA batem Senegal e duelos das oitavas estão definidos A seleção dos Estados Unidos não tomou conhecimento da fraca equipe de Senegal e terminou a fase de classificação do Mundial de basquete masculino com uma fácil vitória por 103 a 58, nesta quinta-feira, em Sapporo. Com cinco vitórias em cinco jogos, os norte-americanos ficaram com a primeira colocação do Grupo D e terão pela frente, nas oitavas-de-final, a Austrália, que ficou em quarto no Grupo C (o mesmo do Brasil). Já classificado antecipadamente, o técnico Mike Krzyzewski resolveu dar um descanso para os titulares e colocou os reservas para ganhar ritmo de jogo. O destaque foi o ala Chris Bosh, que joga no Toronto Raptors, com 20 pontos. Ainda pela mesma chave, a Itália ganhou apertado de Porto Rico por 73 a 72 e ficou com o segundo lugar. O seu rival nas oitavas será a forte Lituânia. Os porto-riquenhos foram eliminados, já que a China bateu a Eslovênia na abertura da rodada final. Outros resultados do dia foram: Líbano 72 x 95 Nigéria e França 81 x 61 Venezuela (pelo Grupo A); Nova Zelândia 86 x 75 Panamá e Japão 55 x 104 Espanha (pelo Grupo B). Estados Unidos, Grécia, Argentina e Espanha terminaram a primeira fase invictos, com cinco vitórias cada. Confira os duelos das oitavas-de-final do Mundial: Estados Unidos x Austrália Argentina x Nova Zelândia Grécia x China Alemanha x Nigéria Itália x Lituânia Espanha x Sérvia e Montenegro França x Angola Turquia x Eslovênia