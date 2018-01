EUA começam armar novo Dream Team Depois do fiasco no Campeonato Mundial de Basquete Masculino de 2002, em Indianápolis, quando perdeu uma invencibilidade de 10 anos e ficou em 6º lugar, os Estados Unidos resolveram chamar realmente os melhores da NBA para montar sua seleção. Assim, ao invés dos jogadores de pouca expressão que formaram o time do ano passado, foram convocados nesta quinta-feira os quatro primeiros integrantes do novo Dream Team, todos astros da liga: Tim Duncan, Tracy McGrady, Jason Kidd e Ray Allen. Os quatro jogadores convocados nesta quinta-feira irão formar a seleção norte-americana que disputará o Pré-Olímpico de Porto Rico, de 20 a 31 de agosto. Serão 10 equipes participantes e apenas três vagas para a Olimpíada de Atenas, em 2004. O técnico do novo Dream Team também está definido: Larry Brown, do Philadelphia 76?ers. ?Somos afortunados por contar com eles na equipe. Será uma honra comandá-los?, afirmou o treinador, ao comentar a convocação desta quinta-feira. Outros astros da liga, como Kobe Bryant, Allen Iverson e Vince Carter, já manifestaram interesse em defender a seleção e devem ser chamados.