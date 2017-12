EUA convocam Dream Team da NBA Sem o mesmo brilho das outras vezes, foi anunciada nesta quinta-feira a lista de jogadores da NBA que integrarão a seleção de basquete dos Estados Unidos na disputa dos Jogos da Amizade (Goodwill Games), em setembro, na cidade australiana de Brisbane. O time será comandado pelo técnico Flip Saunders, do Minessota Timberwolves. Além de não chegar perto dos primeiros Dream Teams (Time dos Sonhos), principalmente da histórica formação (Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird, entre outros) que disputou os Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992, a equipe que vai a Austrália não conta nem com os maiores nomes da liga na atualidade: Shaquille O?Neal e Kobe Bryant, do Los Angeles Lakers, e Allen Iverson, do Philadelphia Philadelphia 76ers. Para evitar o que aconteceu na Olimpíada de Sydney, quando o time de estrelas da NBA, teve muito trabalho para superar a Lituânia e vencer a França na final, os dirigentes decidiram realizar uma rigorosa preparação para o torneio. A equipe treinará até o dia 23 em Los Angeles e depois segue para uma preparação de oito dias em Melbourne, com vários jogos de exibição, entre eles com a seleção da Austrália, dia 30. Os outros participantes do torneio de basquete dos, Jogos da Boa Vontade são Brasil, Argentina, México, Cuba, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Os Estados Unidos venceram a última edição da competição, em 1998, em Nova York, quando competiram com um time de jogadores universitários. Os convocados para o ?Dream Team? são Calvin Booth (Seattle), Marc Jackson (Golden State), Jermaine O´Neal (Indiana), Shane Battier (Memphis Grizzliez), Rashard Lewis (Seattle), Shawn Marion (Phoenix), Kenyon Martin (New Jersey) e Wally Szczerbiak (Minnesota), Mike Miller (Orlando), Jason Terry (Atlanta), Baron Davis (Charlotte) e Andre Miller (Cleveland).