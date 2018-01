EUA cortam três jogadores para o Mundial de basquete O treinador da seleção dos Estados Unidos de basquete masculino, Mike Krzyzewski, anunciou, nesta terça-feira, a dispensa dos alas Shawn Marion (Phoenix Suns), Adam Morrison (Charlotte Bobcats) e o armador Luke Ridnour (Seattle Supersonics). O comandante agora trabalha com 15 jogadores no grupo, mas terá que fazer o corte de mais três jogadores para a disputa do Mundial do Japão, que começa a partir do dia 19 de agosto. Shawn Marion, companheiro do brasileiro Leandrinho nos Suns, deixou a equipe por causa de uma lesão no joelho. Ele é um dos cinco jogadores que participaram da decepcionante campanha do "Dream Team" nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004, quando a equipe ficou apenas com a medalha de bronze - a Argentina ganhou o ouro. "Estou aqui pela experiência. Se não aconteceu de defender a seleção neste ano, terei mais duas temporadas para tentar. Quando eles me convocaram, fui avisado de que haveria muitos veteranos e que seria uma concorrência difícil", disse Ridnour. Antes de estrearem no Mundial do Japão, os norte-americanos vão disputar cinco amistosos. O primeiro adversário será a seleção de Porto Rico, no dia 3 de agosto, em Las Vegas. Depois a equipe dirigida por Krzyzewski viaja para a China, onde enfrentará os donos da casa e o Brasil, em Guangzhou, nos dias 7 e 8. Os dois últimos jogos serão contra a Lituânia (13) e a Coréia do Sul (15), em Seul. Os Estados Unidos estão no Grupo D do Mundial de basquete e fazem a sua estréia diante dos porto-riquenhos, no dia 19 de agosto. Os outros membros da chave são China, Eslovênia, Senegal e Itália, que ficou com a medalha de prata na última Olimpíada. Confira a lista dos atletas remanescentes: Alas Carmelo Anthony (Denver Nuggets) LeBron James (Cleveland Cavaliers) Bruce Bowen (San Antonio Spurs) Joe Johnson (Atlanta Hawks) Shane Battier (Houston Rockets) Antawn Jamison (Washington Wizards) Armadores Gilbert Arenas (Washington Wizards) Chris Paul (New Orleans Hornets) Kirk Hinrich (Chicago Bulls) Dwyane Wade (Miami Heat) Pivôs Elton Brand (Los Angeles Clippers) Chris Bosh (Toronto Raptors) Brad Miller (Sacramento Kings) Amaré Stoudemire (Phoenix Suns) Dwight Howard (Orlando Magic)