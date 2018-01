EUA disputam o 5º lugar no Mundial Depois de duas derrotas consecutivas, o Dream Team americano venceu nesta sexta-feira o seleção de Porto Rico por 84 a 72 e pegará a Espanha neste sábado na disputa pelo 5º lugar do Campeonato Mundial de Basquete, em Indianápolis, nos Estados Unidos. Os porto-riquenhos pegam o Brasil, também no sábado, para decidir quem fica com a 7º colocação do Mundial. O técnico norte-americano George Karl preferiu iniciar a partida com os seus principais jogadores ( Paul Pierce, Ben Wallace, Antonio Davis, Andre Miller e Reggie Miller). Com esta formação, o Dream Team fechou o primeiro quarto em 25 a 19. Já no segundo quarto, com a entrada do pivô do Indiana Pacers, Jermaine O´Neal, e o universitário Jay Williams, os americanos melhoraram o seu jogo e terminaram o primeiro tempo da partida em vantagem no marcado, 50 a 36. No segundo tempo, como aconteceu nas derrotas contra a Argentina e a Iugoslávia, os americanos tiveram uma recaída. A diferença caiu para 10 pontos (67 a 57) e depois para cinco pontos (69 a 64), nos minutos finais. Os EUA acabaram vencendo graças às cestas de três pontos de Baron Davis.