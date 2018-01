EUA e Grécia vencem e avançam às semifinais do Mundial As seleções dos Estados Unidos e da Grécia, duas das favoritas ao título, se classificaram nesta quarta-feira para as semifinais do Mundial de basquete masculino, que está sendo realizado no Japão. Os norte-americanos, que contam com jogadores da NBA, tiveram trabalho, especialmente no primeiro tempo, para derrotar a Alemanha por 85 a 65. Mais cedo, a Grécia não tomou conhecimento da França e venceu por fáceis 73 a 56. O confronto por uma vaga na decisão acontecerá na próxima sexta, em Saitama. Assim como Espanha e Argentina, que passaram às semifinais na terça, Estados Unidos e Grécia estão invictos até o momento no Mundial. As quatro seleções venceram todos os sete jogos que disputaram até agora. Espanhóis, argentinos e, claro, norte-americanos tem jogadores da NBA, mas os gregos, mesmo sem ninguém na maior liga de basquete do mundo, já estão entre os quatro melhores pela terceira vez nos últimos quatro Mundiais. O ala/armador Carmelo Anthony, que joga no Denver Nuggets, foi o cestinha da equipe dos Estados Unidos com 19 pontos e o companheiro LeBron James, do Cleveland Cavaliers, contribuiu com 13. A esperança alemã para ganhar dos favoritos norte-americanos, o ala Dirk Nowitzki, fez apenas 15 pontos e teve problemas com excesso de faltas durante o jogo. O destaque da Grécia contra a França foi o jogo coletivo, tanto é que o cestinha da equipe foi Antonis Fotsis com apenas 14 pontos. No lado francês, o ala Boris Diaw, que atua no Phoenix Suns, não conseguiu fazer seu jogo por causa da forte marcação do grego Theodoros Papaloukas sobre ele - fez apenas nove pontos em 36 minutos em quadra.