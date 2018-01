EUA e Rússia vão à final do Mundial Estados Unidos e Rússia farão a final do 14º Mundial de Basquete Feminino, nesta quarta-feira, na China, repetindo a decisão do título do último campeonato, quatro anos atrás - com vitória dos EUA. A seleção norte-americana, atual campeã mundial e olímpica, derrotou a Austrália na semifinal, por 71 a 56. Já as russas ganharam da Coréia do Sul, também hoje, por 70 a 53. O Brasil perdeu para a China por 81 a 80, na madrugada desta terça-feira, e enfrentará a França na disputa pelo 7º lugar do Mundial.