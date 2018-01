EUA: Kobe e LeBron perto da convocação para o Mundial Uma lista não-oficial com 22 jogadores que poderão ir ao Mundial Masculino de basquete , em agosto, no Japão, foi anunciada nesta quinta-feira pelo cartola Jerry Colangelo, ex-proprietário do Phoenix Suns, designado pela confederação dos Estados Unidos para reunir o grupo. A lista oficial, com 12 atletas, será divulgada no domingo. Kobe Bryant, LeBron James e Dwyane Wade estão na lista, mas astros como Kevin Garnett, Vince Carter, Tracy McGrady, Jermaine O´Neal, Ray Allen e Jason Kidd não aceitaram o convite da confederação. Outra estrela que deve ficar de fora é o pivô Shaquille O´Neal que ainda está ?indeciso?. O armador Allen Iverson nem foi convidado. Entre os pré-selecionados, estão muitos destaques da nova geração da NBA, como o armador novato Chris Paul, do New Orleans-Oklahoma Hornets, o pivô Dwight Howard, do Orlando Magic, além dos alas Chris Bosh, do Toronto Raptors, e Carmelo Anthony, companheiro do brasileiro Nenê Hilário no Denver Nuggets. O técnico da seleção norte-americana será Mike Krzyzewski, que comanda a tradicional universidade de Duke. Mike D´Antoni, do Phoenix Suns, Nate McMillan, do Portland Trail Blazers, e Jim Boeheim, da universidade de Syracuse, serão seus assistentes. Outros dois jogadores do basquete universitário e o pivô Greg Oden, sensação no colegial, devem ser convocados para os testes.