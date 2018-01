EUA passam fácil pela China na estréia no Mundial Atual bicampeã mundial, a seleção norte-americana feminina de basquete começou bem a caminhada rumo ao tri. Na noite desta terça-feira, o time estreou no Mundial do Brasil com uma fácil vitória por 119 a 72 sobre a China no Ginásio José Corrêa, em Barueri. A cestinha do jogo foi Sue Beard, com 20 pontos. ?Eu esperava um pouco mais de dificuldade, mas o que realmente importa não é o placar, mas o fato de termos mantido o ritmo forte de jogo por toda a partida?, disse a ala Sheryl Swoopes, estrela da equipe. Com o resultado, os EUA assumiram a liderança do grupo C do Mundial, superando a Rússia no saldo de pontos. As norte-americanas voltam a jogar às 19h45 desta quarta-feira contra a Nigéria. O Canadá teve muito trabalho para passar pelo Senegal por 65 a 64, pelo Grupo B, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Com a vitória, as canadenses assumiram a liderança da chave, já que a Austrália venceu a Lituânia apenas por WO e ficaram com dois pontos de saldo. Mais cedo, em Barueri, Cuba passou por Taiwan por 75 a 70 e assumiu a ponta da chave D, com melhor saldo de pontos do que a França.