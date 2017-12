EUA selecionam o novo Dream Team Os alas-armadores Reggie Miller (Indiana Pacers), Ray Allen (Milwaukee Bucks) e Jason Kidd (New Jersey Nets) vão liderar a seleção de basquete dos Estados Unidos na disputa do Campeonato Mundial de 2002. Além deles, Michael Finley (Dallas Mavericks), Shawn Marion (Phoenix Suns), Antonio Davis (Toronto Raptors) e Jermaine O?Neal (também do Pacers) foram os atletas convocados da NBA para formarem o novo Dream Team. Os demais jogadores que completarão os 12 da seleção serão chamados apenas no ano que vem, após o Jogo das Estrelas da NBA, marcado para o dia 9 de fevereiro. O Mundial, que acontece de 29 de agosto a 8 de setembro, será disputado na cidade de Indianápolis, nos Estados Unidos.