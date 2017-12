EUA sofrem para vencer a Argentina Os argentinos voltaram a complicar a vida do Dream Team. Depois de ter sido a primeira equipe a derrotar a seleção norte-americana formada por profissionais da NBA, no Mundial do ano passado, a Argentina deu muito trabalho aos Estados Unidos no jogo desta terça-feira. Mas, dessa vez, os EUA levaram a melhor e venceram por 94 a 86, pela segunda fase do Pré-Olímpico Masculino de Basquete, em Porto Rico. Com essa vitória, os Estados Unidos seguem como única equipe invicta da competição em San Juan e como grandes favoritos a uma das três vagas que estão em jogo para a Olimpíada de Atenas, em 2004. E os argentinos, atuais vice-campeões mundiais, já perderam a segunda vez - foram batidos também pelo México, na estréia. Nesta quarta-feira, os EUA enfrentam os mexicanos e a Argentina encara a Venezuela. Sem Tracy McGrady, que está sendo poupado por causa de uma contusão, os Estados Unidos tiveram Jermaine O´Neal como destaque. O ala-pivô do Indiana Pacers marcou 22 pontos - Tim Duncan, do San Antonio Spurs, fez outros 19. Pelo lado argentino, Oberto fez 17 pontos, enquanto Ginobili e Nocioni marcaram 16 cada.