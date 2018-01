EUA superam a Argentina e ficam com o bronze no Mundial Em uma partida repleta de estrelas, os Estados Unidos conquistaram a medalha de bronze do Mundial de basquete masculino do Japão ao baterem a Argentina por 96 a 81, neste sábado, em Saitama. Com o triunfo, os norte-americanos conseguiram se "vingar" dos argentinos, uma vez que os sul-americanos haviam eliminado o "Dream Team" nos Jogos Olímpicos de Atenas-2004 e no último Mundial, disputado em Indianápolis-2002. O cestinha da partida foi o armador Dwyane Wade, que atua no Miami Heat da NBA. O jogador norte-americano fez 32 pontos. O seu companheiro de equipe, o ala LeBron James, anotou 22 pontos. O maior pontuador da Argentina, atual campeã olímpica, foi o pivô Luis Scola, com 19. A decisão do título do Mundial irá acontecer neste domingo, às 7h30 (de Brasília), entre Espanha e Grécia, atual campeã européia e que eliminou os EUA nas semifinais. O confronto será transmitido ao vivo pelos canais pago SporTV e ESPN Brasil.