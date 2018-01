EUA vencem e colocam checas no caminho do Brasil A seleção norte-americana venceu a da República Checa por 63 a 50, nesta segunda-feira à noite, em Barueri, e terminou em primeiro lugar do Grupo F a segunda fase do Mundial feminino de Basquete. As cestinhas do jogo foram as norte-americanas Tina Thompson e Candance Parker, com 14 pontos cada. Nas quartas-de-final, as atuais bicampeãs mundiais vão enfrentar a Lituânia, às 19h45 de quarta-feira, no Ginásio do Ibirapuera. Já as checas vão encarar o Brasil, no mesmo dia e local, às 15h15.