EUA vencem o mundial de basquete A seleção dos Estados Unidos conquistou nesta quarta-feira o título do Campeonato Mundial de Basquete Feminino, na China. As norte-americanas venceram a Rússia por 79 a 74 (48 a 35), na final disputada na cidade de Nanjing, tornando-se campeãs mundiais pela 7ª vez na história. Na decisão do terceiro lugar, a Austrália foi melhor e venceu a Coréia do Sul por 91 a 63, ficando com a medallha de bronze. O Brasil terminou o Mundial em sétimo. Nesta quarta-feira, a seleção brasileira derrotou a França por por 74 a 65.