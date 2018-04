Europeu de basquete define classificados à 2.ª fase

Pelo Grupo C, a Espanha, que conta com o ala/pivô Pau Gasol, do Los Angeles Lakers, derrotou a Eslovênia por 90 a 84. Mesmo com a derrota, os eslovenos ficaram na liderança da chave, somando cinco pontos. A Sérvia chegou à mesma pontuação, que também foi a dos espanhóis, graças à vitória por 77 a 59 sobre a Grã-Bretanha.

No Grupo B, a França surpreendeu a Rússia, atual campeã, e venceu por 69 a 64. O triunfo deixou os franceses na liderança da chave, com seis pontos. Já as outras três equipes empataram com quatro pontos. Além dos russos, a Alemanha também se classificou. Mesmo com a derrota por 68 a 62 para a Letônia, os alemães ficaram com a vaga pelos critérios de desempate.

Pelo Grupo A, a Grécia, campeã em 2005, se classificou com 100% de aproveitamento. Os gregos venceram Israel por 106 a 80, chegando à terceira vitória e somando seis pontos. Já a Croácia derrotou a Macedônia por 81 a 71. Os croatas terminaram a primeira fase com cinco pontos, enquanto a Macedônia avançou com quatro pontos.

No Grupo D, foi a Turquia que venceu sua terceira no Europeu. Diante da anfitriã Polônia, os turcos triunfaram por 87 a 69, deixando os poloneses em segundo na chave. A Lituânia, campeã em 2003, conseguiu a classificação na última rodada com a vitória por 84 a 69 sobre a Bulgária, avançando com quatro pontos somados.

Na segunda fase do Europeu de basquete, as 12 seleções serão divididas em duas chaves. O Grupo E une os classificados do A e B, enquanto o Grupo F agrupa os que avançaram do C e D. Os times agora enfrentam as equipes com as quais ainda não jogaram dentro da própria chave. Os quatro melhores de cada grupo então avançam às quartas de final.