Ex-Boston Celtics, Vítor Faverani é anunciado como reforço do Barcelona

Jogador do Boston Celtics na temporada 2013/2014 da NBA, Vítor Faverani foi anunciado oficialmente pelo Barcelona, neste domingo, como novo reforço do time espanhol. O pivô brasileiro estava no UCAM Murcia, também da Espanha, e o clube catalão informou que chegou a um acordo com a equipe do seu país para a transferência do jogador.

Por meio de um comunicado, o Barça revelou que Faverani foi aprovado nos exames médicos para assinatura de contrato e já poderá fazer a sua estreia pela equipe na próxima quinta-feira, contra o Anadolu Efes, pelo campeonato nacional.

O acordo firmado com o Barcelona foi de um ano, sendo que o contrato tem uma cláusula que prevê a renovação do compromisso por mais uma temporada. Ele estava no Murcia desde o início de 2016 e tem larga experiência no basquete espanhol, no qual se formou nas categorias de base até se profissionalizar no Unicaja, de Málaga.

Depois disso, ele acumulou passagens por Zaragoza, Gipuzkoa, Clinicas Rincón, Polaris World Murcia e Valencia, todos clubes também espanhóis, antes de ser contratado pelo Boston Celtics, no qual não conseguiu ter sucesso na NBA. Na sequência de sua carreira, ele foi para o Maine Red Claws, equipe da liga de desenvolvimento da NBA, antes de se transferir para o Maccabi Tel Aviv, para finalmente em seguida ser contratado pelo UCAM Murcia, seu último time.