Ex-jogador da NBA, Rasual Butler morre aos 38 anos em acidente de carro

Uma tragédia deixou o mundo do basquete de luto nesta quarta-feira. O ex-jogador da NBA Rasual Butler morreu em um acidente automobilístico nas primeiras horas do dia, em Los Angeles, aos 38 anos. Ele estava ao lado de sua namorada, a cantora Leah LaBelle, de 31 anos, que também faleceu.

De acordo com relatos dos presentes, Butler pilotava seu carro quando perdeu o controle, subiu na calçada e se chocou com a parede por volta das 2 horas da manhã. O veículo teria capotado com a força do impacto.

Butler atuou por 13 temporadas na NBA, normalmente como reserva. Foi escolhido no Draft de 2002 pelo Miami Heat e lá jogou até 2005, quando se transferiu para o então New Orleans Hornets. Foram mais quatro temporadas na franquia antes de começar a rodar por Chicago Bulls, Toronto Raptors, Indiana Pacers, Washington Wizards e San Antonio Spurs, último time que defendeu, em 2015/2016.

Ao longo da carreira, Butler teve médias de 7,5 pontos, 2,4 rebotes e 0,8 assistência em 21,3 minutos jogados por partida. A confirmação de sua morte gerou comoção entre as franquias e os jogadores.