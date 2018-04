Ex-jogador Ubiratan entra no Hall da Fama do basquete

O ex-jogador brasileiro Ubiratan Pereira Maciel foi eleito nesta segunda-feira para entrar no Hall da Fama da Fiba, a Federação Internacional de Basquete. Assim, ele se junta a três outros representantes do Brasil que já tinham sido homenageados na primeira lista da entidade, divulgada em 2007: o ex-treinador Kanela e os ex-jogadores Amaury Pasos e Hortência.

O Hall da Fama da Fiba foi criado em 2007, com o objetivo de homenagear aqueles que fizeram a história do basquete mundial. A cada dois anos, novos nomes são incluídos na lista de eleitos. E, dessa vez, Ubiratan está entre os escolhidos, ao lado de nomes como o do ex-jogador norte-americano Oscar Robertson, para entrar no grupo, em cerimônia marcada para o dia 20 de setembro.

Ubiratan morreu em 2002, aos 58 anos. Conhecido como Bira, ele foi um dos maiores jogadores da história do basquete brasileiro, com inúmeros títulos na carreira. Com a camisa da seleção, foi campeão mundial em 1963 e ganhou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio no ano seguinte. Mas também brilhou nos clubes, passando por Corinthians, Sírio e Palmeiras, entre outros.

"As brilhantes conquistas do nosso eterno Ubiratan encheram o nosso basquete de alegria e orgulho. Foi um jogador exemplar, dedicado e extremamente talentoso, deixando sua inesquecível marca no basquete brasileiro e mundial. É uma homenagem realmente justa para quem tanto contribuiu para o esporte em nosso País", disse Carlos Nunes, presidente da Confederação Brasileira de Basquete.